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Високі зарплати в Україні – парафія не тільки програмістів

Понад 30 тисяч гривень в нашій країні реально заробити не лише співробітникам IT-сфери, хоча вони традиційно очолюють рейтинги найбільш високооплачуваних вакансій. Непогано платять домашньому персоналу, який працює в забезпечених сім'ях, а також медіабайєрам й аналітикам.

Про це повідомляє видання Finance.ua з посиланням на дані статистики одного з кадрових агентств.

Згідно з цією інформацією, найвища зарплата у Net-програміста. Вона становить 55 тисяч гривень. Python-програмісту платять на три тисячі менше, а тім-лід отримує 50 тисяч.

Веб-аналітик, який займається аналізом роботи сайтів, за свою працю в Україні отримує 43 тисячі гривень. Причому це медіана зарплат за даними з 17 вакансій.

Медіабайєр, який закуповує і розміщує рекламу, заробляє в нашій країні 35,5 тисяч гривень. Принаймні, така "середня температура" за даними 100 вакансій.

Javascript-програміст в Україні заробляє 31 тисячу гривень. Це медіана зарплат за даними з 83 вакансій.

Персонал з обслуговування заробляє в середньому 30 тисяч гривень, якщо судити по медіані заробітних плат з 11 вакансій на сайті пошуку роботи Work.ua.

Раніше в Мінфіні розповіли, як підвищення мінімальної зарплати дзведе нанівець зарплату в конвертах. За словами заступника міністра фінансів України Дениса Улютіна, підвищення мінімалки до 6 тисяч гривень дозволить боротися з тіньовими доходами, оскыльки більшу частину зарплати таким чином, вдасться легалізувати.

Нагадаємо, що зарплати зростуть, але не надовго: експерти ошелешили прогнозом, яким буде курс долара.

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