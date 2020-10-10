Високі зарплати в Україні – парафія не тільки програмістів
Понад 30 тисяч гривень в нашій країні реально заробити не лише співробітникам IT-сфери, хоча вони традиційно очолюють рейтинги найбільш високооплачуваних вакансій. Непогано платять домашньому персоналу, який працює в забезпечених сім'ях, а також медіабайєрам й аналітикам.
Про це повідомляє видання Finance.ua з посиланням на дані статистики одного з кадрових агентств.
Згідно з цією інформацією, найвища зарплата у Net-програміста. Вона становить 55 тисяч гривень. Python-програмісту платять на три тисячі менше, а тім-лід отримує 50 тисяч.
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Веб-аналітик, який займається аналізом роботи сайтів, за свою працю в Україні отримує 43 тисячі гривень. Причому це медіана зарплат за даними з 17 вакансій.
Медіабайєр, який закуповує і розміщує рекламу, заробляє в нашій країні 35,5 тисяч гривень. Принаймні, така "середня температура" за даними 100 вакансій.
Javascript-програміст в Україні заробляє 31 тисячу гривень. Це медіана зарплат за даними з 83 вакансій.
Персонал з обслуговування заробляє в середньому 30 тисяч гривень, якщо судити по медіані заробітних плат з 11 вакансій на сайті пошуку роботи Work.ua.
Раніше в Мінфіні розповіли, як підвищення мінімальної зарплати дзведе нанівець зарплату в конвертах. За словами заступника міністра фінансів України Дениса Улютіна, підвищення мінімалки до 6 тисяч гривень дозволить боротися з тіньовими доходами, оскыльки більшу частину зарплати таким чином, вдасться легалізувати.
Нагадаємо, що зарплати зростуть, але не надовго: експерти ошелешили прогнозом, яким буде курс долара.
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