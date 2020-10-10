Російський бізнесмен Ігор Вдовін, який є колишнім цивільним чоловіком балерини Анастасії Волочкової і батьком її дочки, порадував кохану жінку розкішним подарунком

Чоловік підніс своїй жінці, ведучій телеканалу "Росія 1" Олені Ніколаєвій розкішну обручку за нечувану суму, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Каблучку з жовтим діамантом Ніколаєва із задоволенням демонструє в соціальних мережах. Дорогу прикраса зірка "засвітила" і на червоній доріжці Московського міжнародного кінофестивалю, куди її супроводжував Вдовін.

Дизайнер прикрас Влад Торхов, експерт у ювелірних виробах, розповів журналістам, що обручка від бренду Graff обійшлася закоханому бізнесменові в космічну суму. Вона коштує близько 25 мільйонів рублів.

Тим часом у Вдовіна триває фінансовий конфлікт з Анастасією Волочковою. Балерина не раз заявляла пресі про те, що колишній цивільний чоловік ще десять років тому позичив у неї три мільйони доларів, але борг не повернув досі. Вона дорікає Вдовіну, що він живе на її гроші і за них же обсипає подарунками своїх коханок.

Пропозицію руки і серця своїй 34-річній пасії Вдовін зробив ще 14 вересня. Про стосунки пари стало відомо в липні 2019 року, коли Ніколаєва з'явилася на прем'єрі фільму "Король Лев" разом з дочкою Вдовіна Аріадною. Тоді вона не стала нічого коментувати. Однак восени Олена підтвердила роман, розповівши, що познайомилася з Вдовіним ще у 2017 році на форумі з підприємництва в Підмосков'ї.

З Аріадною у телеведучої склалися дуже теплі стосунки. Не приховує симпатії до майбутньої дружини свого батька і сама дівчина.

З Волочковою у Вдовіна було фіктивне весілля в 2007 році, з помпезностями і весільними нарядами, проте без штампів в паспортах. Незважаючи на народження дочки в 2005 році, пара не змогла зберегти сім'ю і розлучилася.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми: "Своє місце в цирку".

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