Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, вразила пишними формами в незвичайному декольте

Модель з яскравою зовнішністю продовжує розбурхувати образами в соціальній мережі Instagram. Раз на кілька днів Бахарі показує новий наряд, який приміряє для відпочинку в розкішному ресторані або кафе.

Так як дівчина рекламує трендовий одяг, вона не повторює свої образи. Як правило, це тісні сукні з глибокими декольте і іноді з розрізами на пишних стегнах. В цей же раз моделі вдалося перевершити саму себе. Вона одягла костюм, декольте якого ледь утримувало її бюст, через що здається, що той ось-ось випаде.

Ось як реагують в мережі:

«У ці вихідні ти просто нереальна🌹 👉 🏽 👈 🏽; малятко може розбити серце😍 😍; чудовий!!! Образ у цієї дівчинки!; Привіт, Гюль, дуже модно, супер гламурно!; Небезпечна Кобра! ❤ ❤ ❤ 💋 ; Моя любов платонічна; чудовий / бездоганний образ у красуні👑❤️; хороша дівчинка. Чудові вигини. 10/10; о, Як красиво 😍; Ваш такий красивий і приголомшливий дитина хун, благослови вас Бог, дорога; так жарко🔥 🔥❤️❤️».

Бахарі викладає фото в певному стилі і показує при цьому найчастіше тільки свій пишний бюст. Дівчина не приховує при цьому його розміри і всіляко оголює груди в глибоких декольте. Подібні фото найкраще сприймаються аудиторією.

Наприклад, кадри, на якому Бахарі позувала лише в білому ТОПі з мережив з акуратним принтом припав до душі багатьох користувачам, адже дівчина показала свої вигини з вдалого ракурсу:

«Несправедливо так добре виглядати 🤷♀️; розкішна дівчинка-бос🤳💋💖 такі черешеньки не заховати💙👄😍🔥 @gul_bahari; Чудова дівчина; Вау красиво і сексуально 🔥; насправді ти дівчинка Барбі👌; Смачно 👅😋; Так розкішно, ух!; У тебе навіть загар крутий🌺 😍 💋❤️; пікантно виглядає красиве і чуттєве тіло».

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