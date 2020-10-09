Британська модель Демі Роуз, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася формами в одному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"З доброго ранку, від мене", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Роуз позує в одному боді, ефектно піднімаючи камеру телефону вгору. Завдяки цьому в кадр потрапляють ідеальні "горбки" знаменитості.

Сама красуня при цьому посміхається в кадр, посилаючи своїм шанувальникам "повітряний поцілунок".

Однак відповісти кумиру фанати не могли, оскільки кадрами знаменитість поділилася у себе в Сторіс.

Як повідомлялося до цього, модель Демі Роуз показала ідеальну фігуру на відпочинку.

Красуня, яка завдяки своїм пишним формам встигла прославитися як «британська Кардашьян», поділилася новими знімками з курорту, на якому вона зараз відпочиває.

Демі любить радувати своїх шанувальників відвертими образами в нижній білизні або купальниках. Однак, на цей раз вона вирішила дати фанатам більше простору для фантазії й вибрала трохи більш закритий наряд. Так, Роуз позує на тлі пальм в розкішній довгій сукні в коричневих тонах.

Нагадавши, Демі Роуз пограла перед камерою "диньками" в крихітному ліфчику з прозорим лямками.

Як повідомляла Politeka, палючі Демі Роуз і Ана Чері притиснулися один до одного в розпусних купальниках: "апетитні малятка".

Також Politeka писала, що спокуслива Демі Роуз показала ідеальні " горбки «в невидимому купальнику:»спустилася з небес...".