32-річна російська актриса Христина Асмус викликала фурор яскравим фото з колегою та влучним підписом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному велюровому гольфі, з акуратною зачіскою і ніжним макіяжем поруч з актором Олександром Петровим.

Судячи з пози, Христина застрибнула до нього на руки, щоб зробити вдале фото - на прощання. Адже саме про це йдеться у підписі до знімка. Христина та Олександр грали разом у спектактлі Олега Меньшикова "Гамлет", з яким гастролювали останні 7 років. Однак, вистава закривається і напередодні відбувся останній виступ.

"Смішно як преса назвала цю новину - "Христина Асмус втратила роль у виставі" і "Олег Меньшиков позбавив Асмус ролі в театрі"😂 а ще "Асмус, яка підчепила дерматит, більше не зможе грати Офелію" 😂 😂 😂 Вже давно ЗМІ не викликають жодних емоцій, окрім рукаобличчя. ️ ️Але мені прикро за інших артистів. Вони що таких заголовків не заслуговують?)))))) Любимова, Колесніков, Харламов?)))) (У нас в трупі і у виставі «Гамлет» грає артист і мій друг Єгор Харламов) 😂. А якщо серйозно - так, вчора ми закрили наш спектакль "Гамлет", який грали в @ermolova_theater 7 років🎭", - повідомила Асмус.

Актриса подякувала колегам за роботу. Особливо тепло вона відгукнулася про один з них.

"Спасибі тобі, дорогий друже і приголомшливий партнер 😘 рідко коли я зустрічаю таких же божевільних фанатів як я))) глибокий, тонкий, чуттєвий, невгамовний! Ми багато пройшли разом і скільки ще попереду", - адресувала Асмус послання Петрову, з яким і зробила фото нижче.

Користувачі з жаром кинулися коментувати:

"Я теж хочу таку фотку з тобою 🔥"

"Блакитноокі😊"

"А ви пара🙌"

"Цей актор виглядає, як бруднуля"

"Близнюки🔥"

"Ви виглядаєте!) 🔥🔥🔥"

"Христина, може хоч ви до ньго докричитеся: підстрижися"

Нагадавши, расшалившаяся Асмус показала довгий язик, не витримав навіть Тарзан.

Як повідомляла Politeka, Христина Асмус в прозорій білизні приголомшила відвертими позами: "Російська Шерон Стоун".