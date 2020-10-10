Екс-учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася бездоганною фігурою під час відпочинку на морі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Якби Васнецов писав картини в наш час, то "Нана на камені" виглядала б так", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку красуня позує в крихітному купальнику, ефектно зігнувшись на камеру. Завдяки цьому в кадр потрапила бездоганна фігура знаменитості, яку високо оцінили її шанувальники.
"Красива фігура дуже при дуже, " і це шедевр», «пощастило каменю», «це справжній вогонь», - пишуть вони.
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До цього ми писали, що Анастасія Кумейко похвалилася розкішною фігурою на відпочинку
"На море подивилися і вистачить. Попереду ще дві зйомки, чек і концерт», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко позує в червоному вбранні з декольте, ефектно демонструючи пишні форми у всій красі. Знаменитість піднімає телефон на камеру, показуючи ідеальний вигляд ззаду, а також свою розкішну посмішку.
Однак, шанувальники Кумейко не могли що-небудь сказати, адже кадрами красуня поділилася у себе в сторіс.
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