Корейська модель Кім Лі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася фігурою, приспустивши сорочку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованій фотографії Кім Лі позує, приспустивши сорочку і виставивши напоказ розкішні форми в тісній білизні. Доповнювали образ знаменитості ланцюжки й ефектна зачіска.

Самі кадри Кім Лі ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в "дикий" захват від побаченого.

"Кім, ти справжній діамант», «казкова", " чарівний погляд. Так і вабить", "чорт, ти крута«,» виглядаєш на мільйон«,» моя золота дівчинка«,» неймовірно«,» божественний вигляд«,» вау, я в тебе закохався", - пишуть її шанувальники.

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На кадрах модель сиділа в леопардовому купальнику у великій ванній. Кім залишила волосся розпущеним, насолоджуючись приємною водичкою в резервуарі. У ролику показано, як камера все більше наближається, поки дівчина позує і руками притискає груди, щоб зробити її візуально більше. Кадри вийшли дуже спокусливими й ніжними, адже красуня навіть закрила очі від задоволення.

Фанати подивилися понад 7 тисяч лайків і написали ще більше коментарів.

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