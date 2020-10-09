Популярна фітнес-модель Ніколь Амато влаштувала тренування в спокусливому образі
Красуня опублікувала гаряче фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку модель позує поруч з боксерською грушею. На ній коричневий спортивний топ, а ось штани або шортики Амато вирішила проігнорувати. Замість цього модель залишилася в одних стрінгах, які зробили її образ набагато більш гарячим. Довершують наряд моделі спортивні кросівки і боксерські рукавички.
Модель стоїть поруч з боксерською грушею, нахиливши голову і зігнувши одну ногу, демонструючи своє накачане тіло у всій красі.
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Шанувальники моделі тут же почали засипати її лайками і компліментами в коментарях до знімка.
До цього ми писали про те, що Амато показала себе, здивувавши своїми навичками.
На фото красуня позувала в прозорому топіку і чорних трусиках. Зірка доповнила образ боксерськими рукавичками, а волосся вирішила залишити розпущеним. Ніколь була в кросівках і ефектно ногою вдарила боксерську грушу. Кадр вийшов дуже ефектним і мотивуючим.
"Здоров'я - це багатство", - підписала кадр красуня.
Фанати поставили більше 2 тисяч лайків і написали безліч коментарів під жарким фото моделі.
Нагадаємо, фітнес-модель Ніколь Амато ледве вмістила пружні "персики" в пікантну білизну: "справжня богиня".
Як повідомляла Politeka, зухвала Ніколь Амато в прозорому топі показала, чим нокаутує чоловіків: "безумство".
Також Politeka писала, що фітнес-модель Ніколь Амато довела до божевілля, показавши засмагле тіло в крихітній білизні: "одне задоволення".