Популярна фітнес-модель Ніколь Амато влаштувала тренування в спокусливому образі

Красуня опублікувала гаряче фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку модель позує поруч з боксерською грушею. На ній коричневий спортивний топ, а ось штани або шортики Амато вирішила проігнорувати. Замість цього модель залишилася в одних стрінгах, які зробили її образ набагато більш гарячим. Довершують наряд моделі спортивні кросівки і боксерські рукавички.

Модель стоїть поруч з боксерською грушею, нахиливши голову і зігнувши одну ногу, демонструючи своє накачане тіло у всій красі.

Шанувальники моделі тут же почали засипати її лайками і компліментами в коментарях до знімка.

До цього ми писали про те, що Амато показала себе, здивувавши своїми навичками.

На фото красуня позувала в прозорому топіку і чорних трусиках. Зірка доповнила образ боксерськими рукавичками, а волосся вирішила залишити розпущеним. Ніколь була в кросівках і ефектно ногою вдарила боксерську грушу. Кадр вийшов дуже ефектним і мотивуючим.

"Здоров'я - це багатство", - підписала кадр красуня.

Фанати поставили більше 2 тисяч лайків і написали безліч коментарів під жарким фото моделі.

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