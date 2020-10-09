Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, похвалилася розкішним виглядом в топі з мереживами

Гюль продовжує набирати популярність, тому в мережі все частіше відзначають модель на ранніх фото, показують її кращі образи і діляться кадрами на спеціальних фанатських групах в Instagram. Так як модель не заперечує, що їй подобається подібне уваги, вона продовжує розбурхувати увагу публіки.

Бахарі викладає фото в певному стилі і показує при цьому найчастіше тільки свій пишний бюст. Дівчина не приховує при цьому його розміри і всіляко оголює груди в глибоких декольте. Подібні фото найкраще сприймаються аудиторією.

Наприклад, кадри, на якому Бахарі позувала лише в білому ТОПі з мережив з акуратним принтом припав до душі багатьох користувачам, адже дівчина показала свої вигини з вдалого ракурсу:

«Несправедливо так добре виглядати 🤷♀️; розкішна дівчинка-бос🤳💋💖 такі черешеньки не заховати💙👄😍🔥 @gul_bahari; Чудова дівчина; Вау красиво і сексуально 🔥; насправді ти дівчинка Барбі👌; Смачно 👅😋; Так розкішно, ух!; У тебе навіть загар крутий🌺 😍 💋❤️; пікантно виглядає красиве і чуттєве тіло».

Не переходячи кордонів пристойності, Бахарі приміряє дані сукні і показує себе в них на відпочинку або просто в ресторані ввечері. Ефектна брюнетка вже не раз вражала такими образами, адже шостий розмір бюста прикрити досить важко, тому і здається, що дівчина робить акцент саме на ньому.

На одному з фото Гюль вдалося і справді вразити виглядом, адже вона з'явилася на селфі не в сукні, а в мереживах чорного кольору і навіть показала себе в білизні. Настільки рідкісний кадр не обійшли стороною фанати:

"вау чудово; якого розміру це @gul_bahari 💕; Ти така неймовірно красива💓 👑 💓 👑 💓; припиніть витрачати час даремно і очоліть свій клас👌; справжня жінка шикарна; люблю тебе❤️; так сексуально🔥 🔥; супер гаряче".

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