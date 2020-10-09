30-річна телеведуча і співачка Регіна Тодоренко обрадувала користувачів спільною роботою з чоловіком, співаком Владом Топаловим

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на пляжі.

Щаслива Тодоренко блиснула фігурою в жовтому купальнику, переможно підкинувши руку вгору.

У підписі Регіна повідомила про вихід нової пісні, яку вона заспівала разом з чоловіком.

"Таааак! Спасибі! Спасибі вам! У мене завалені всі месенджери коментами і сотнями повідомлень з привітаннями і вдячністю за таку ніжну пісню про кохання. Як же ми з @vladtopalovofficial раді, що вам сподобалося! #ЧАСОВЫЕПОЯСА. А ще крута новина: тепер наша пісня стане саундтреком #орелирешка ❤ ️ 💪 може, дуетний альбом записати?", - поділилася співачка.

Користувачі високо оцінили старання Регіни, залишивши безліч теплих слів в коментарях:

"Давно пора записати альбом 👍❤️"

"ДААААА😻дуетний альбом - це буде просто неймовірно♥ ♥ ️ я від цієї пісні вся в мурашках, а альбом... Пісня фантастична, спасибі за настільки ніжну композицію 😭 ✨ 🥰 "

"Ні, перестаю поважати бургерів і ведучих які починають співати..."

"Пісня дійсно 💣молодці друзі, ви дуже красива пара🔥"

"😍 🔥дуже зворушилася. Гарно"

"Яка ж все таки кайфова фотографія 😍 щаслива і красива Регіна"

Раніше ми повідомляли, Регіна розбурхала мережу фото зі своїм партнером по шоу "Льодовиковий період", олімпійським чемпіоном, Романом Костомаровим.

"Не розумію я цих любовних роликів з партнерами по катанню. Дуже розумний хід організаторів запустити ревну смугу між Вами і вашим чоловіком. Дивіться не дограйтеся до розлучення у вашій гонитві за рейтингом", - попередили Тодоренко в коментарях.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва з "Орла і решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко: "Не має ніякого відношення".

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