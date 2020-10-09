Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала себе в незвичайному костюмі ангела

Модель поділилася новим неоднозначним кадром в соціальній мережі Instagram. Дівчина звикла до уваги, тому на критику ніяк не реагує. Цього разу Олена вирішила показати себе в пікантному образі ангела для дорослих. Дівчина одягла лише прозорий боді, зроблений з сіточки.

Лямки наряду були обшиті білими пір'ям, а Свій образ Олена завершила масивними чорними черевиками. При цьому, щоб приховати бюст, дівчина просто замазала його в фоторедакторі. За словами деяких користувачів мережі, зробила це Олена лише тому, що цензура програми не пропускає настільки відкриті фото, а не тому, що сама вона соромиться.

Ось як в цілому реагують в мережі:

«А чому відразу не Гола?Як ваш чоловік може нормально до цього ставиться🤦 🤦 🤦; навіщо переходити на онлифанс якщо там теж саме і заклеєно стікерами?; Мати у плоті👎; Hot n stunning❤❤️😘.......# believe_that; Just amazing 😉; навіщо природну красу зафарбовувати, а?); Оч. красиво, ❤️🌺 🌹ну це тільки вдома в такому повзати😊; мікс👿 😇».

Ми також писали, що частина шанувальників Олени вважає, що це її образ і він їй дуже йде. Дівчина вміло підкреслює красу тісними сукнями, пікантною білизною і модними костюмами, які рекламує для онлайн-магазинів одягу. Цього разу Олена приміряла лише чорний бра, незвичайну чорну куртку-косуху на якій видно зміїний принт і темно-сірі джинси скіні з високою посадкою.

Шанувальники не змогли залишитися байдужими:

"Че за фотка😍; Боже мій який жах ! Як можна так багато використовувати фільтрів і ненатуральності; така красива 😻; Купи собі вітаміни для мозку краще😂 😂 😂; мені здається, ти поправилася кг на 5, порівнялося відео, де Мотрону Рекламуєш і відео в омович ШОП виставляла в костюмі бежевому; дуже дивна поза😐".

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