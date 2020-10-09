40-річна українська актриса, ведуча проекту " Х-фактор" Даша Трегубова спокусила пікантними кадрами
Як передає Politeka.net, красуня-блондинка опублікувала нові фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала найяскравіші моменти зі зйомок нового серіалу "Аквамарин".
На одних кадрах роздягнена Трегубова посвітила принадами в мереживній нижній білизні, скинувши з себе безформний плащ-дощовик. На інших - зухвала Даша стрибнула в ліжко в червоному пеньюарі. На деяких знімках дівчина розпалила любовними "втіхами" з колегою-актором.
"Яскраві, пікантні, творчі та веселі зйомки в проекті #аквамарин @filmstream.ua. обожнюю)", - підписала фото зірка.
Користувачі за короткий час встигли поставити майже тисячу лайків і залишити коментарі:
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"Вау! Красуня!💗"
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Раніше ми повідомляли, Трегубова спокусила зухвалим фото в латексному топі й бордовому ліфчику, що вибивався з-під нього
"Доброї ночі", - коротко йдеться в повідомленні.
Правда, після побаченого навряд чи шанувальникам актриси вдалося заснути. Дівчина з мокрими локонами і смокі-макіяжем млосно подивилася в камеру, відкривши рот.
До цього ми писали, що Трегубова показала себе в одному халаті і пояснила причину. Як з'ясувалося, зірка вирішила відпочити від роботи та інших стресів, влаштувавши собі день релаксу в заміському клубі. Вона розповіла, що там її чекали аюрведичні процедури і йога.
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