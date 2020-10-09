"Дивитися на Вас дуже приємно"

43-річна українська гумористка, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець витончено оголила плечики

Як передає Politeka.net, фото актриси опублікували на одній з її фан-сторінок в Instagram.

Кравець постала в літньому вбранні, позуючи на вулиці, купаючись в сонячних променях: на ній була блуза або сарафан білого кольору з рожевими і чорними листям, вільного крою. Пікантною "родзинкою" стала відсутність бюстгальтера.

Олена зачарувала голлівудською посмішкою, сховавши руки за спиною.

"Добрий ☀️ і хорошого😘 #еленакравец #95квартал #студияквартал95", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, щедро обдаровуючи свого кумира компліментами в коментарях:

"Будь благословенна дорога Оленка!!! Дай Бог тобі радувати нас ще довгий час! Любимо тебе на сцені!!!👏"

"Боже, яка ніжна і красива!!! 💥👏💖"

"Дякуємо👍. Красуня Оленка, своєю посмішкою здатна будь-який день зробити суперовим🌞"

"Ленчик, твоя посмішка, як вогник добра і ласки! Світися своєю посмішкою, ще дуже і дуже довго!🌹"

"Промениста, прекрасна ❤️"

"Олена, добрий день. Дивитися на Вас дуже приємно. У будь-якому віці ви прекрасні"

"Сонячна..."

Раніше ми повідомляли, шанувальники "запідозрили" Олену в третій вагітності. Так, актриса виставила в Instagram бекстейдж фотозйомки в околицях Куяльницького лиману. Гумористка крутилася перед камерою в білому в'язаному светрі, світлих брюках і коричневому тренчі. Що стало приводом для фотосесії Кравець приховала, заінтригувавши якоюсь таємницею.

Деякі припустили, що вона може перебувати в положенні:

"Мені здалося, або не здалося - вагітність!?!!!!😉 "; "Вагітність 🎉"; "ви така красива😍❤️👏".

Нагадаємо, що ніжна Олена Кравець полонила красою в блузі з незвичайним врізом:»яка ж ти прекрасна".

Як повідомляла Politeka, похмура Олена Кравець ошелешила зізнанням після важкої хвороби: "все повертається...".

Також Politeka писала, що Кравець з " Квартал 95 "здивувала кадрами нічних розваг своїх молодших дітей:" ось, що означає Справжній..."