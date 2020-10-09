Два відомих телеканали "1+1" та "Україна" не поділили права на нове шоу

За адаптацію формату The Masked Singer боролися відразу три телевізійні компанії "Україна", "1+1" і СТБ, але права дісталися тільки першій.

ТРК "Україна" побачила в новому шоу "1+1" - "Маскарад" - плагіат купленої ним адаптації згаданого вище проекту. У свою чергу, "1 + 1" виправдався тим, що придбав насправді адаптацію румунського шоу Mysteries In The Spotlight у власника, компанії Antena TV Group.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті телеканалу "1 + 1", передає Politeka.net.

"Даний формат має суттєві структурні відмінності від інших костюмованих проектів, - йдеться в цій заяві. - Унікальною особливістю даного формату є протистояння двох зоряних команд, які змагаються за право відгадати зірку, приховану в маскарадному костюмі. Крім того, в процесі адаптації формату, телеканал «1+1» реалізував у проекті багато власних творчих рішень".

За словами гендиректора "1 + 1 media" Ярослава Пахольчука, вони "скористалися своїм правом придбати і адаптувати формат, в якому бачать великий потенціал".

"Тому нам прикро, що колеги по ринку не вважають за потрібне підбирати слова у своїй реакції на досягнення конкурентів. Ми вважаємо це абсолютно неприпустимим і будемо захищати ділову репутацію і честь каналу і групи в суді", - заявив Пахольчук.

Нагадаємо, перший випуск шоу "Маскарад" вийшов 3 жовтня. Примітно, що однією з 13 зірок, захованої у фантастичному костюмі, виявилася суддя іншого шоу - "Танці з зірками" - прима-балерина Катерина Кухар. Вона виступила в костюмі "Вареника з вишнею". Танцівниця, яка раптово гарно заспівала, приголомшила своїм талантом, проте виявилася першою на виліт.

"Це шоу для мене стало справжнім викликом і одночасно яскравою пригодою, де я змогла випробувати свої вокальні здібності. Раніше дуже соромилася співати, а зараз навіть дізналася – виявляється, у мене 2 діапазони. Було смішно, коли судді почувши мій вокал, говорили, що під маскою Надя Дорофєєва. Після шоу "Маскарад" у мене стільки нових позитивних емоцій", - ділилася в соцмережі своїми переживаннями Кухар.

Нагадаємо, що сумна Катерина Кухар заявила про нажитих ворогів.

А ще Politeka писала, що конфлікт Фреймут і Кухар на "Танцях з зірками" вийшов на новий рівень хамства.