Популярна співачка Тетяна Овсієнко йде в запій з вини свого чоловіка

З такою заявою виступають близькі співачки, передає КП.

"Ситуація з Танею дуже погана. Вона живе з тричі судимим чоловіком. Таня приховує від громадськості справжній стан справ, але ми, її подруги, прекрасно все знаємо. Я її бачила не так давно. Пора бити на сполох і рятувати Таню", - запевняє жінка, яка живе по сусідству з Тетяною Овсієнко.

Нового коханого Овсієнко зустріла в Криму в далекому 2007 році. І тоді вона ще не знала, що він пов'язаний з кримінальним світом. Її обранцем виявився Олександр Меркулов, який ще в молодості був рекетиром.

Вони познайомилися на концерті Зірки в Ялті і чоловік приховав правду про свою діяльність, а вже через 10 місяців Олександра депортували до РФ, де він постав перед судом.

"Саша відсидів чотири з гаком роки. А я говорила, що це Таня їх відсиділа. Вона перестала виходити в світ, сумувала і чекала. Наймала і оплачувала йому кращих адвокатів. Продала майже все майно, аби допомогти Саші. Вона була багата, а залишилася тільки з однією квартирою в Москві, де живе зараз. Багато відвернулися від неї після цього скандалу", - розповідає подруга Овсієнко і додає, що зараз їхні стосунки погіршилися.

Через пандемію у сім'ї майже закінчилися гроші м Меркулов змусив співачку продати автомобіль, хоча сам сидить без роботи.

"Останнім часом ми Таню майже не бачимо, вона веде закритий спосіб життя. Іноді від неї запашок-схоже, до чарочки прикладається. Одна сусідка спілкувалася з Тетяною з приводу платежів за квартиру (Овсієнко заборгувала за «комуналку» більше 135 тисяч рублів. - Ред.), каже, дивлюся - у неї задрався рукав, а під ним вся рука в синцях. Сусідка її запитала: "Таня, це тебе чоловік побив?"Ну а хто ж ще?! Тетяна голову опустила, пішла від відповіді. Ми турбуємося за неї. Чоловік-то у неї бандит в минулому",-розповіла журналістам інша знайома зірки 90-их.

Сусідка співачки припускає, що з Тетяною Овсієнко може статися "щось недобре" через чотирикімнатну квартиру в Москві.

Більш того, зірка поруч з чоловіком перетворюється в іншу людину, і люди помічають, як у неї починають трястися руки. Близькі Овсієнко не сумніваються, що Меркулов спеціально споює зірку 90-их.

"У неї на руках і на ногах синці, пальці викручені. Вона мені зізнавалася, що іноді він її хватає і немов душить. Якось вона подзвонила і каже: «Він мене вб'є». Я радила Тані звернутися в поліцію, але вона дико боїться чоловіка. Треба бити на сполох, інакше найближчим часом ситуація закінчиться дуже погано. Я Таню знаю 20 років. І коли побачила, у що вона з ним перетворюється, мені стало страшно. Побачила її і потім плакала...",- продовжила одна зі знайомих співачки.

Нагадавши, 53-річна Овсієнко знову стане мамою

Як повідомляла Politeka, скандальна співачка стала жертвою російських шахраїв

Також Politeka писала, що російські артисти злякалися списків "Миротворця"