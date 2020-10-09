Популярная певица Татьяна Овсиенко уходит в запой по вине своего мужа

С таким заявлением выступают близкие певицы, передает КП.

"Ситуация с Таней очень плохая. Она живет с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню", - уверяет женщина, которая живет по соседству с Татьяной Овсиенко.

Нового возлюбленного Овсиенко встретила в Крыму в далеком 2007 году. И тогда она еще не знала, что он связан с криминальным миром. Ее избранником оказался Александр Меркулов, который еще в молодости был рэкетиром.

Они познакомились на концерте звезды в Ялте и мужчина скрыл правду о своей деятельности, а уже через 10 месяцев Александра депортировали в РФ, где он предстал перед судом.

"Саша отсидел четыре с лишним года. А я говорила, что это Таня их отбыла. Она перестала выходить в свет, тосковала и ждала. Нанимала и оплачивала ему лучших адвокатов. Продала почти все имущество, лишь бы помочь Саше. Она была богатая, а осталась только с одной квартирой в Москве, где живет сейчас. Многие отвернулись от нее после этого скандала", - рассказывает подруга Овсиенко и добавляет, что сейчас их отношения ухудшились.

Из-за пандемии у семьи почти закончились деньги м Меркулов вынудил певицу продать автомобиль, хотя сам сидит без работы.

"Последнее время мы Таню почти не видим, она ведет закрытый образ жизни. Иногда от нее запашок - похоже, к рюмочке прикладывается. Одна соседка общалась с Татьяной по поводу платежей за квартиру (Овсиенко задолжала за «коммуналку» больше 135 тысяч рублей. - Ред.), говорит, смотрю - у нее задрался рукав, а под ним вся рука в синяках. Соседка ее спросила: «Таня, это тебя муж избил?» Ну а кто же еще?! Татьяна голову опустила, ушла от ответа. Мы беспокоимся за нее. Муж-то у нее бандит в прошлом", - рассказала журналистам другая знакомая звезды 90-ых.

Соседка певицы предполагает, что с Татьяной Овсиенко может произойти "что-то нехорошее" из-за четырехкомнатной квартиры в Москве.

Более того, звезда рядом с мужем превращается в другого человека, и люди замечают, как у нее начинают трястись руки. Близкие Овсиенко не сомневаются, что Меркулов специально спаивает звезду 90-ых.

"У нее на руках и на ногах синяки, пальцы выкручены. Она мне признавалась, что иногда он ее хватает и словно душит. Как-то она позвонила и говорит: «Он меня убьет». Я советовала Тане обратиться в полицию, но она дико боится мужа. Надо бить тревогу, иначе в ближайшее время ситуация закончится очень плохо. Я Таню знаю 20 лет. И когда увидела, во что она с ним превращается, мне стало страшно. Увидела ее и потом плакала...", - продолжила одна из знакомых певицы.

Напомним, 53-летняя Овсиенко снова станет мамой

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