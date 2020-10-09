Новий обвал в обмінниках, НБУ озвучив свіжий курс долара: "звалився до..."

Курси долара і євро приємно здивують українців. Про це йдеться у свіжому курсі валют, який був опублікований на порталі Національного банку.

Так, українці можуть готуватися до невеликого ослаблення курсу долара по відношенню до гривні.

На сьогодні, 9 жовтня, Національний банк вирішив послабити курс долара на 4 копійки - до 28,28 грн/$. Що стосується курсу євро, то він був також знижений на 9 копійок (до 33,27 гривень).

На міжбанківському валютному ринку курс долара, у свою чергу, у продажу впав на 9 копійок до 28,23 грн/$, курс купівлі опустився також на 9 копійок – до 28,21 гривень. Курс ЄВРО у продажу знизився на 16 копійок до 33,15 гривень відповідно.

Таким чином, курс валют на 9 жовтня встановлений Національним банком на наступному рівні:

- $100-2828,36 гривень (-0,0404 грн)

100 євро-33,2799 гривень (-0,0504 грн)

33-поверховий хмарочос згорів за кілька годин в Південній Кореї: багато постраждалих

Пожежа спалахнула в багатоповерховому житловому будинку в південнокорейському місті Ульсан, постраждали більше 80 осіб.

За даними агентства "Ренхап", щонайменше 88 людей були доставлені в довколишні лікарні. Повідомлень про загиблих немає.

Пожежа спалахнула в 33-поверховому житловому і адміністративній будівлі близько 23 годин (17:00 за київським часом) четверга. Через сильний вітер вогонь поширився на інші поверхи і охопив практично всю будівлю. Сотні людей були евакуйовані.

Українців засипають липовими "штрафами", в поліції вже попередили про нову біду: "приходять листи-щастя і..."

Стало відомо, як шахраї по-новому намагаються "розвести" українців на великі суми.

Цього разу справа дійшла до липових штрафів за порушення ПДР, коли "листи щастя" приходять навіть тим, у кого немає автомобіля.

У поліції рекомендують українцям перед оплатою спершу перевірити інформацію в спеціальному кабінеті. Це можна зробити в Електронному кабінеті водія, на порталі МВС, а також в додатку "Дія".

Українцям можуть скасувати податки, в Нацбанку зробили заяву: "на рівні 25%..."

Глава НБУ Кирило Шевченко повідомив, що цього року запропонував скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб.

Однак у підсумку це питання в Мінфіні залишили без уваги і причини зрозумілі.

НБУ планує повернутися до зазначеної теми. Як зазначив Шевченко, у багатьох країнах у фізичних осіб набагато більше інвестиційних інструментів. У нашій же країні у людей є можливість тільки на депозити та облігації внутрішньої державної позики.

Нерухомість, хоча і є альтернативою першим двом видам, але не виступає інвестиційним інструментом.

Глава НБУ повідомив, що коли процентні ставки в Україні були на рівні 25%, це оподаткування доходу не було настільки значущим.

Нагадаємо, що знецінення гривні, Нацбанк вжив екстрених заходів: що зараз відбувається в обмінниках.

Як Politeka писала, що українці кинулися за "швидкими грошима" під 0%, розкрита небезпека: "ризикують втратити..."

Також Politeka повідомляла, що Нацбанк вводить в обіг нові гроші з 7 жовтня після скасування старих: як вони виглядають.