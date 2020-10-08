Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала всю красу в одних колготках

Зірка, завдяки пластичним операціям, володіє просто нереальними формами, повідомляє Politeka.net.

Омович опублікувала нове спекотне фото, на якому вона вляглася на підлогу в одних колготках. Зірка Інстаграму прийняла досить пікантну позу, виставивши назад свої пружні сідниці.

При цьому Олена була в одних білих колготках з малюнком. Кокетка натягнула їх високо, і таки чином прикрила груди. Під тканиною, що просвічується, виднілася тонка талія і стрункі ніжки.

"Коли на зйомку взяла тільки колготи, але знайшла вихід😅", - написала знаменитість.

За дві години пост зібрав понад 11 тисяч лайків і багато коментарів.

"Мені так в дитинстві бабуся натягувала до вух", " **ять, круто сфоткалися як зазвичай !!!", "Підлогове життя"," Ти виглядаєш приголомшливо", " ти найкраща🔥 🔥", "ти краще Віагри, Оленка", "😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥 Бомбита така", "Вау-вау-вау" ," найкрасивіша і сексуальна крихітка🦋 💋 🦋", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович позувала за столиком кафе на вулиці. Модель одягла коричневий топік, з-під якого стирчало найінтимніше, можна сказати "кнопки". Груди випирали з такого сміливого вбрання і виглядали дуже спокусливо.

Золоті прикраси на шиї, які спустилися по декольте, послужили відмінним акцентом.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович приміряла лише чорний бра, незвичну чорну куртку-косуху на якій видно зміїний принт і темно-сірі джинси скінні з високою посадкою.

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