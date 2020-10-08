Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, знялася в провокаційній фотосесії з подружкою-моделлю

Олена є однією з популярних моделей, які рекламують одяг в онлайн-магазинах. Дівчина з'являється на фото в самих різних образах і не соромиться при цьому демонструвати свої достоїнства в досить незвичайних позах.

Володіючи худорлявою фігурою і пишними формами, дівчина не приховує свого тіла. Як правило, Олена рекламує образи і оголює груди або стегна. При цьому нерідко також Омович блищить нарядами, під якими немає білизни. Кадри з подружкою моделлю в тілесних боді тут же підкорили мережу. Багато відзначили, що красуні виглядають, як близнюки.

"Альона, чесно скажу, тобі залишилося тільки пальці на ногах довгі пообрубать свої і будеш на 100% перероблена, трішечки залишилося, крапельку) ; А куди в такому ходити?; Друга дівчина набагато ефектніше, тут ти програєш на всіх фото; Хто красуня праворуч на картинці?; 😍Як близнючки 👯♀️; Капець ви однакові😅; Праворуч дівчина більш природно виглядає 👌; Ай дівчата 💔; Прикольно✌️, але куди в такому підеш?».

Дівчина довгий час була незадоволена собою, тому вирішила поступово збільшувати бюст. У мережі починають писати, що модель досягла межі і їй пора зупинитися, але сама вона заявляє, що ще «є, що зробити і що можна». Тим не менш, армія шанувальників Олени також чимала.

Кожне фото дівчини викликає ажіотаж і половина постів завалена хвалебними коментарями. Під постом, представленому на фан-акаунті, з'явилися цілі обговорення, пов'язані з бюстом знаменитості. Дівчина з'явилася в тісному шкіряному топі і вип'ятила той без сорому в провокаційній позі, демонструючи вид зверху:

"Якщо захотілося роби але я б краще купила б щось пристойне; Ага, а потім ось такі жінки звинувачують чоловіків в домаганнях, навіть коли просто на них подивишся; який у вас зріст?😻 ; Виріжте мені очі, я починаю комплексувати дивлячись на тебе 🥺; ставай, скоро з тебе нічого не залишиться); штучної потрібно бути повністю!!!; не природна як бот або лялька; безглузда фігура".

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