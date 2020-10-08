Відома модель Ніколь Потуральски, якій приписують роман з Бредом Піттом, показала себе в незвично ніжному образі

На фото Ніколь позувала в блакитній сукні з відкритою спиною. Зірка здалася біля стінки, розвернувшись п'ятою точкою до камери. Модель повернула голову на фотографа, сама демонструвала фігуру в обтягуючому вбранні. На другому кадрі Потуральскі вже була в півоберта і посміхалася, склавши руки спереду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Метелик", - підписала фотографію у вигляді смайла дівчина.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти відмінно виглядаєш", "що за Малятко"," красиве привітання", " Синій тобі відмінно виглядає!", "Яке плаття!!Супер дівчинка!", "Він підходить тобі як рукавичка", "Дорогоцінна, ти відмінно виглядаєш", "Абсолютно красиво", "Ніко, Ти така неймовірно красива, люблю тебе", "чудова".

Повідомлялося, що модель Ніколь Потуральскі покрасувалася перед дзеркалом в дуже цікавому вбранні.

У сторіз свого Інстаграма дівчина поділилася відео, на якому демонструє незвичайний образ. Як видно, запис зроблено в спальні або готельному номері.

Нагадавши, молода коханка Бреда Пітта захопила видом в барвистому міні без білизни

А ще Politeka писала, що Ірина Шейк в екстравагантній білизні показала, як потрібно рухати сідницями

Також Politeka повідомляла, що розкішна Джолі в смарагдовій сукні показала справжнє щастя