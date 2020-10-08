Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, з'явилася в екстремальному міні

Зірка постійно доводить, що отримала свій титул не дарма, адже вона дійсно дуже красива, передає Politeka.net. Міс Всесвіт опублікувала нові фото, на яких хвалиться своєю фігурою, гідною заздрості.

Модель постала в чорно-білій сукні з глибоким декольте. Видно, що красуня не одягала білизни, щоб не псувати вигляд.

Коротка довжина дозволила розглянути спокусливо стрункі і довгі ніжки. Зірка взула туфельки на підборах, а також доповнила образ чорною стрічкою у волоссі.

Макіяж Калпо лише підкреслив її гідності на обличчі.

На одному зі знімків модель навіть нахилилася, надавши образу ще більшої пікантності, адже бюст без ліфчика, ледь не вистрибнув назовні.

Варто відзначити, що фото були зроблені в рамках фотосесії, присвяченій швидкому Хелловіну.

"Гаряча!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Олівія Калпо опублікувала фото в маленькому бікіні. У такому вигляді красуня позувала на природі.

Зірка сиділа, повернувшись до камери спиною. Тонкі лямки затягнулися на її красивій спинці і потилиці.

Маленькі трусики трималися на найтонших зав'язочках. Плавки оголили пружні сідниці зірки.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо з'явилася в маленькому купальнику, який ледь щось прикривав.

Маленький ліфчик являв собою два крихітних трикутника тканини на найтонших бретельках. Такий купальник просто неймовірно підкреслив груди красуні.

Олівія позувала з підносом з фруктами та різними снеками.

Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".