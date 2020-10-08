Відома модель Кайлі Дженнер показала себе на радість фанатів

На фото красуня здалася в білому топі у вигляді кишень, які ледве вмістили пишну красу дівчини. Дженнер без сорому демонструвала себе досить близько до камери. Кайлі зав'язала волосся в хвостики і взялася за них руками. Фото вийшло досить спокусливим і ефектним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Фанати, мати Дженнер, поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Ти приголомшлива", "Давайте знову зв'яжемося", "Королева Кайлі Дженнер", "схожа на ляльку", "якщо ви любите своїх іранських фанатів, прикріпіть цей коментар", "Перший x тільки перший"," така краса"," Ух ти, якщо ти публікував день багато разів, я бачив, як у мене починають боліти очі"," перше фото подобається", " вона скопіював твій погляд !!!", "подивися на мою дівчину", "її лоб просто Помаранчевий", "я знаю, ти можеш зняти цей макіяж очей".

Повідомлялося, що американська модель і підприємець Кайлі Дженнер похвалилася розкішною фігурою в одній білизні.

"Відчуваю себе мило", - коротко йдеться в повідомленні.

На знімку Кайлі Дженнер позує в одному тісному бюстгальтері і джинсових штанях. При цьому красуня ефектно схопилася за штани, підкресливши пружні груди.

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