В Україну незабаром очікується відчутне похолодання, слідом за яким на країну обрушиться мокрий сніг

Про це заявляє народний синоптик Леонід Горбань, передає Politeka з посиланням на Апостроф.

Горбань стверджує, що на півдні України Цього місяця повітря прогріється максимум до +18 градусів вдень, на решті території буде ще холодніше.

А вже в ніч з 17 на 18 жовтня Україну очікують перші заморозки - температура опуститься до -1 градуса.

"Після цього денна температура впаде до + 11...+ 12 градусів, наприкінці жовтня вночі знову приморозить до -4 градусів. Також очікується дощ з мокрим снігом", - прогнозує народний синоптик.

Раніше ми писали, що літня погода ще побалує українців, затримавшись до кінця місяця. Про це розповіла співробітник Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

За її словами, нинішня зима навряд чи буде морозною: така ймовірність становить лише 10%.

"Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати один одного", – говорить фахівець.

У свою чергу, синоптик Віра Балабух каже, що цієї зими українців чекає мало снігу, проте країну накриють відлиги і крижані дощі. Що ж стосується грудня, то в цьому місяці нас чекає плюсова температура, під Новий Рік, можливо, піде сніг.

Народний синоптик Володимир Деркач стверджує, що в грудні нас чекає плюсова температура і вдень, і вночі, похолодання в країну прийде лише після Дня святого Миколая. Перед Новим роком Деркач прогнозує невеликі заморозки і сніг.

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