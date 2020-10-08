Українські медики у платіжках за вересень так і не побачили обіцяних доплат

При цьому їх заспокоюють і стверджують, що гроші є і незабаром медичні працівники отримають все, що належить, передає ТСН.

Однак у медиків вже урвався терпець і вони активно підхопили флешмоб у соціальній мережі. Кожен викладає свої платіжки за вересень. Якщо хтось і отримав більше, ніж зазвичай-це копійки.

Протягом цього року від МОЗ було вже мінімум три обіцянки підвищити зарплату.

Кожен лікар повинен доповісти 3560 гривень, медсестри — по 2500, молодший медичний персонал-1250 починаючи з вересня. На це з держбюджету виділено понад п'ять мільярдів гривень.

Але доплат медики не побачили. У МОЗ затримку пояснили затягуванням керівників медустанов. Нібито, вони не подали своєчасно заявки на доплату. І вже, запевняють, майже половину установ дофінансували. Але ці доплати розраховані тільки на чотири місяці. І навряд чи вони можуть змінити загальну картину.

Тим часом, українські лікарі продовжують шукати роботу за кордоном. У лікарських профспілках по маленьких містах кажуть, що українців незабаром нікому буде лікувати.

"Якщо так далі піде, тобто фонд надходжень буде той же, вони не зможуть давати конкурентну зарплату, тобто збільшувати її, медичні працівники просто будуть звільнятися. На початок цього року в країні вже не вистачало більше 33 тисяч лікарів і більше 35 тисяч медсестер. Я чую все більше і більше нарікань, що звільняються працівники, особливо це середній медичний персонал", — зазначає голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Сергій Кубанський.

Варто відзначити, що якщо одну зміну українського хірурга наша держава оцінює в 400 гривень, то молодий лікар в Чехії в середньому має десь 3000 гривень.

Нагадаємо, 7 жовтня МОЗ анонсувало нове підвищення зарплати медикам в 2,5-3 рази з нового року. Правда, поки в проекті держбюджету на наступний рік велика діра. У Національній службі здоров'я України кажуть, що виділених коштів може не вистачити навіть на індексацію зарплат медикам у зв'язку зі збільшенням мінімалки.

"Цих коштів буде недостатньо, треба хоча б ще 10 млрд, щоб просто проіндексувати всім працівникам у медичній сфері цю ставку до базової, тому що не можна так всім проіндексувати, а медпрацівників залишити без індексації", — зазначає директор департаменту комунікацій НЦЗУ Тетяна Бойко .

Нагадавши, виплата надбавок до зарплат під загрозою зриву, в Кабміні розкрили карти: хто ризикує залишитися без грошей.

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