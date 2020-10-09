Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про розваги

На фото Гюль позувала у відвертому купальнику. Зірка стояла на кухні на тлі мийки і газової плити. Бахарі залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Модель потягнула за трусики, роблячи кадр максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дитинко, тобі слід розважитися", - написала Гюль під знімком

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже мило, мило", "так жарко і красиво", "OMG, це досконалість за межами слів", "ось це кішечка", " ви можете зробити мені смузі?". "Ви як і раніше виглядаєте набагато красивіше, набагато прекрасніше, набагато красивіше, набагато гаряче і набагато сексуальніше, як завжди, в тому ж блакитному купальнику, який ви носите", " виключно красива. Одного разу ти будеш правити світом моделювання".

Ми писали, що турецька модель Гюль Бахарі похвалилася розкішною фігурою в сукні з декольте.

"Не можу дочекатися, щоб показати вам, що ми приготували», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Бахарі позує в червоній сукні з екстремальним декольте.

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