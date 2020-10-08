Відома модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про похід в кіно
На фото красуня позувала в костюмі з великим декольте. Міла показала пишний бюст, який так і випирав з нього. Волосся у Кузнєцової були зібрані назад, а на тлі можна побачити постер Ліама Нісона. Зірка без сорому демонструвала свій бюст, позуючи в кінотеатрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Дуже крутий фільм за участю мого улюбленого актора Ліама Нісона, фільм вийшов нереально романтичний, цікавий, справедливий і захоплюючий! Особливий шарм мого улюбленого актора зробив фільм просто шедевром! Коротше Раджу і навіть дуже! Щаслива що подивилася його одна з перших! У всіх кінотеатрах з завтрашнього дня", - написала зірка.
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Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"У цього актора багато хороших фільмів, а цей фільм я дивився супер!", "Теж люблю цього актора, а ось фільм подивлюся обов'язково", "Ти просто Богиня краси, я ще не дивилася цей фільм", "по моєму, ти схудла трохи".
Повідомлялося, що відома українська модель Міла Кузнєцова засвітилася в компанії акторів відомого "Дизель-Шоу".
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