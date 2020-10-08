34-річна російська співачка, зірка проекту "Дом-2" і телеведуча Ольга Бузова змусила тривожитися за її стан

Як передає Politeka.net, побоювання викликало нове фото, яке зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

"Ніч 🌙 💫 Каток. Дуже багато залишається за кадром. Ви бачите вже готовий результат, а все починається набагато раніше: вибір музики, народження ідеї, образу, і створення номера на льоду» - підписала знімок дівчина.

На фото вона зображена в чорних лосинах і синій футболці з величезними губами.

При цьому в мережі виникли побоювання, що вона занадто виснажена.

"Оль, зовсім схудла. Їж, будь ласка», - пишуть в коментарях.

У той же час інші користувачі захоплюються красою і завзятістю артистки.

"Прям дівчинка, маленька дівчинка", "Оля, ти коли спиш то?", "У тебе ідеальна фігура", "красуня", "вогонь баба", "молодець Оля", "красуня«", "Супер просто пушка", "Незрівнянна 😻 😻 😻 Олечка, не перестаєш захоплювати", "пишаємося", "Оля, твоїм завзятістю і роботою можна захоплюватися! Ти молодець", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".