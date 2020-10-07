Українська Dj і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася розкішною фігурою на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"На море подивилися і вистачить. Попереду ще дві зйомки, чек і концерт", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко позує в червоному вбранні з декольте, ефектно демонструючи пишні форми у всій красі. Знаменитість піднімає телефон на камеру, показуючи ідеальний вигляд ззаду, а також свою розкішну посмішку.
Однак, шанувальники Кумейко не могли що-небудь сказати, адже кадрами красуня поділилася у себе в Сторіс.
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До цього ми повідомляли, що співачка й екс-учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко влаштувала спекотні танці на тлі холодильника
Артистка вбралася в чорну облягаючу сукню з глибоким декольте і кокетливим вирізом на нозі. Поверх його Анастасія накинула ліловий піджак, який розстебнула. Співачка запально рухалася перед камерою, спокусливо виляла стегнами, трусила своїм бюстом і піднімала ноги, а також прицмокувала яскраво нафарбованими губами.
Все це відбувалося на тлі холодильника її кухні.
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