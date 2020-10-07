Британська супермодель Демі Роуз, яку називають копією американської діви Кім Кардаш'ян, посвітила фігурою в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Якщо я знадоблюся вам, я буду тут", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Роуз позує в облягаючому купальнику, демонструючи значні форми у всій красі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Спустилася з небес, ангел",» Малятко, Ти вогонь«,» Ти просто неймовірна«,» це неймовірно – фігура диво«,» Демі, Я закохався в твої ідеальні очі і губи", - пишуть вони.

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На фото Демі показала себе в помаранчевому купальнику з декольте. Зірка стояла близько до камери, а волосся зібрала назад, щоб не заважали. Роуз дивилася прямо в об'єктив камери, хвалячись своїм тілом. Фото вийшло досить гарячим і спокусливим.

На другому кадрі можна побачити вже Роуз з подружкою, яка стояла поруч. Дівчина, як і Демі, не соромилася показати свої апетитні форми в купальнику. Волосся у неї були розпущені і красуня обійняла свою знайому, так і хочеться додати: "спокусливі принцеси".

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