Українська виконавиця Настя Каменських похвалилася розкішною фігурою, натягнувши на себе один халат

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Цей колір! 😍Нагадує мені про море", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Каменських позує в одному халаті, які ефектно розкрила. Завдяки цьому в кадр потрапив ідеальний загар знаменитості. Також можна помітити, що співачка вирішила надіти одяг без білизни.

"Сеньйорита на висоті", " ви прекрасні !!! Тільки зараз зрозуміла як сильно ви схожі на розкішних Кейт Бекінсейл і Єву Лонгорію», «як завжди – шикарні», «красотуля», «шикарна, немає слів», - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що 33-річна українська співачка Настя Каменських вирішила всерйоз навчити шанувальників стежити за своїм здоров'ям і зовнішнім виглядом, при цьому сама нарвалася на критику

Каменських без макіяжу, зі зробленим наспіх пучком на голові, в чорній футболці й лосинах, сонно і трохи збентежено привітала всіх бажаючих зробити зарядку разом з нею. Надалі, Настя повторювала вправи за тренером, пов'язані з розтяжкою.

Нагадавши, грайлива Каменських в прозорому вбранні публічно фліртувала з шанувальниками: "Шкода, що я не Потап"

А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.