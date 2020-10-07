Українська виконавиця Настя Каменських похвалилася розкішною фігурою, натягнувши на себе один халат
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Цей колір! 😍Нагадує мені про море", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих знімках Каменських позує в одному халаті, які ефектно розкрила. Завдяки цьому в кадр потрапив ідеальний загар знаменитості. Також можна помітити, що співачка вирішила надіти одяг без білизни.
"Сеньйорита на висоті", " ви прекрасні !!! Тільки зараз зрозуміла як сильно ви схожі на розкішних Кейт Бекінсейл і Єву Лонгорію», «як завжди – шикарні», «красотуля», «шикарна, немає слів», - пишуть її шанувальники.
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До цього повідомлялося, що 33-річна українська співачка Настя Каменських вирішила всерйоз навчити шанувальників стежити за своїм здоров'ям і зовнішнім виглядом, при цьому сама нарвалася на критику
Каменських без макіяжу, зі зробленим наспіх пучком на голові, в чорній футболці й лосинах, сонно і трохи збентежено привітала всіх бажаючих зробити зарядку разом з нею. Надалі, Настя повторювала вправи за тренером, пов'язані з розтяжкою.
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А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.