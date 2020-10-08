Курс валют в Україні 8 жовтня покаже приховану силу гривні, яка через довгий час почне атакувати

Про це свідчить прогноз Національного банку, передає Politeka.

Сто доларів сьогодні втратять кілька гривень. Міжбанк відкриється з показника в 3,99 гривні. До середини минулого дня долар коштував 28,3246, але гривня вирішила «закріпити урок».

Євро також впаде: гривня опустить його зі старту на 15,19 гривні.

Курс валют 8 жовтня буде виглядати так:

100 доларів – 2832,4 грн;

100 євро - 33,3303 грн.

Російський рубль Гривня і далі буде утримувати» на дні": 3, 653 грн за десять рублів.

Уточнимо, що економічні експерти попереджали, що гривня буде стрімко знецінюватися, оскільки НБУ не уповільнює темпи падіння нацвалюти, А умов, щоб зміцнити гривню, немає.

У жовтні на валютному ринку України будуть зберігатися девальваційні очікування. Однак експерти вважають, що інтенсивність обвалу гривні повинна знизитися, адже аграрії та імпортери повинні поступово знижувати свою активність після закупівель на початку осені.

Попри це, за оцінками експертів, до кінця року ми можемо побачити долар По 29,5 гривень. Через зростання курсу будуть рости й ціни, що безсумнівно вдарить по гаманцях українців.

Нагадаємо, що новий обвал в обмінниках, курс долара готується здивувати українців: "до кінця тижня...".

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