Телеведуча розповіла про важливе для себе

34-річна російська співачка, зірка проекту "Дом-2" і телеведуча Ольга Бузова розповіла про те, що "відчуває" людей

Артистка розкрила, що вважає важливим, передає Politeka.net. Зірка активно веде свій Instagram, в якому ділиться яскравими знімками і своїми думками.

В одному з останніх постів Бузова постала в чорній косусі, яка відсвічувала на сонці. На голову красуня накинула капюшон.

Також співачка позувала у вузьких джинсах на високій посадці. Чорний поясок підкреслив струнку талію.

Ольга розпустила довге волосся, ймовірно, нарощені, і подивилася вгору, відкривши губи.

"Дуже важливо в спілкуванні - почути навіть те, що не було сказано ❤ ️ Важливо прислухатися серцем до своїх близьких людей розуміти один одного навіть поглядом. ️ У вас Буває таке, коли розумієш без слів? 😌. Я, наприклад, відразу шкірою вловлюю настрій...і все пропускаю через себе...💔

Наскільки ви добре відчуваєте людей?",- написала телеведуча.

Майже за годину пост зібрав понад 80 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ось Давиду пощастило", " яка красива ❤️ я теж все пропускаю через себе 🥺", "я думаю, що так виглядають ангели ❤️🙏", "розкарячилася, як дурепа. Невже не можна нормальну позу вибрати, встати красиво, адже від цього залежить вся краса фотографії", "Оль, прекрасна просто😍 😍", "ти чудова, Добра, чуттєва дівчина. 🙏Дуже тебе любимо за це! ♥️", "❤️❤️❤️❤️найсильніша жінка!!!", "Краща ❤️", " мене зараз все бісить", " Ти просто диво !так тримати 👍 👏 👏я обожнюю тебе😍 😍 😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".