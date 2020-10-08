Красуні показали себе і своїх красунь

Тіна Кароль, Ані Лорак, Віра Брежнєва та інші зірки захопили своїми залізними конями

На першому фото здалася Віра Брежнєва. Зірка в білому пальто стояла біля автомобіля "Мерседес". Волосся у красуні були розпущені, а співачка дивилася прямо в об'єктив камери. Артистка спокусливо взялася за авто,. демонструючи потужну решітку радіатора. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже була Ані Лорак. Красуня стояла в топі і короткій спідниці, а зверху накинула легку куртку. Співачка позувала у шикарного автомобіля "Мазераті". Артистка доповнила образ босоніжками на великому каблуці, перебуваючи на заміській трасі.

На третьому кадрі вже була Тіна Кароль. Зірка сиділа за кермом автомобіля Oldsmobile Cutlass Ciera, який був без дверей.

На четвертому фото вже здалася Даша Астаф'єва. Красуня показала свого залізного коня-велосипед. Дівчина була в штанях, толстовці і кепці, а поруч можна побачити собаку. Фотографія була зроблена на природі, де напевно Даша гуляла на зі своїм байком.

Закриває топ Анфіса Чехова. Зірка здалася в світлій короткій сукні і купальнику, який можна побачити під ним. Телеведуча їхала по дерев'яному пірсу в бік бунгало.

Нагадавши, Тіна Кароль, яка ховала животик, приголомшила виглядом у сукні з розрізом

А ще Politeka писала, що фліртує Тіну Кароль запідозрили в романі зі своїм гітаристом

Також Politeka повідомляла, що Тіна Кароль у сукні з безсоромними розрізами вбила наповал



