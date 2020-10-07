Відома модель Памела Андерсон показала себе, захопивши сміливістю
На фото Памела позувала у в'язаному халаті з декольте, зате без білизни. Андерсон була в ліжку і задерла трохи ніжки, показуючи, що там ховає. Волосся у зірки залишилися розпущеним, а в руках красуня тримала телефон. Поруч можна побачити комод, на якому стояв свіжий букет троянд. Фото вийшло дуже ніжним, спокусливим і пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться написати: "вийшла на полювання, аж щелепа відвисла".
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Повідомлялося, що легендарна голлівудська актриса і модель Памела Андерсон подражнила шанувальників своїм найяскравішим образом.
На фото видно, як силіконові груди зірки так і норовить вистрибнути з кайданів.
На другому фото, яке опублікувала Андерсон, знято її обличчя крупним планом. Вона дивиться вдалину, її очі сліпить Сонце.
Ми писали, що легендарна голлівудська модель і актриса Памела Андерсон похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні.
"Охорона", - коротко сказано в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Памела Андерсон позує в коротенькому вбранні і з розпатланим волоссям, застигнувши в гарячій позі на камеру.
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