Український шоумен Юрій Горбунов витягнув на світ незвичайне фото з репером Потапом

Як передає Politeka.net, телезірка опублікував архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав з Олексієм Потапенко (справжнє ім'я виконавця, - ред.) під час зйомок одного з шоу, яке вже кануло в лету.

У підтягнутому й худому хлопцеві насилу вдається впізнати сьогоднішнього репера, адже зараз він виглядає зовсім по-іншому: радикальні зміни в зовнішності на обличчя.

"Колись на плюсах був проект «Танцюю для тебе»!! Це артисти відомого балету!!️ ️ 🧛‍♀️😇 Бальники, я б навіть сказав!#потап #танці #молодість", - підписав фото Горбунов.

"Ми були більш худі", - тут же прокоментував Потапенко.

"Але харизма залишилася", - парирував шоумен.

А ось як Потап виглядає у теперішній час:

Користувачі кинулися коментувати побачене, порівнюючи той проект, про який говорить Горбунов, з новим - "Танцями з зірками".

"Юра, роки вас не змінили🙃"

"це було чудово!!))😊"

"До речі був дуже гарний проект! Шкода, що не має зараз, але танці зірками теж супер"

Раніше ми повідомляли, ведуча популярного шоу "Світське життя" Катерина Осадча показала, як відпочила з Настею Каменських і її чоловіком Потапом.

На одному з кадрів з вечірки Осадча в жовтому кардигані позує поруч зі співачкою в толстовці більш світлого відтінку. Катерина також розмістила в мікроблозі групове фото, на якому зображені її чоловік Юрій Горбунов і репер Потап. Останній надів баскетбольну майку, а на лису голову намотав жовту стрічку.

"Яскраво проводжали літо👯", - підписала кадри Осадча.

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