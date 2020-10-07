43-річний російський артист Микола Басков викликав фурор теплими словами і яскравим фото
Як передає Politeka.net, співак опублікував новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав з найдорожчою для нього жінкою.
Мама Миколи Олена Баскова відзначає 7 жовтня 65-річчя. Саме з цим світлим днем і привітав він свою матір, супроводивши пост зворушливим фото, де вони взялися за руки і притиснулися один до одного.
"Моя гаряче улюблена матуся❤️ ти - найяскравіша зірка всього мого життя. Моя найвеличезніша любов. Моя підтримка і опора. Мій найміцніший тил. Ти знаєш, я завжди з тобою і душею і серцем. І в день твого ювілею я зізнаюся тобі в безкрайній моїй любові та подяці за все в цьому житті!", - йдеться у підписі.
Зіркові колеги Баскова одними з перших прокоментували його душевний порив. Зокрема, до привітань приєдналися Ігор Ніколаєв, Анна Семенович, Світлана Лобода і Таїсія Повалій.
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"Прекрасну матусю з днем народження! Це прекрасно, що ви є один у одного! Щастя вам і здоров'я!
"Матуся така красуня. Здоров'я і благополуччя"
"здоров'я матусі і довгих років життя"
"Лєночка, дорога! З ювілеєм! Ви сама досконалість! Любимо вас!
Крім артистів вітають маму Баскова в коментарях і звичайні користувачі. Олену Миколаївну засипали компліментами:
"Яке прекрасне фото, у вас чудова мама❤️"
"Мамуля просто вогонь 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 "
"Яке зворушливе і красиве побажання"
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