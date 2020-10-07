"Це прекрасно, що ви є один у одного"

43-річний російський артист Микола Басков викликав фурор теплими словами і яскравим фото

Як передає Politeka.net, співак опублікував новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав з найдорожчою для нього жінкою.

Мама Миколи Олена Баскова відзначає 7 жовтня 65-річчя. Саме з цим світлим днем і привітав він свою матір, супроводивши пост зворушливим фото, де вони взялися за руки і притиснулися один до одного.

"Моя гаряче улюблена матуся❤️ ти - найяскравіша зірка всього мого життя. Моя найвеличезніша любов. Моя підтримка і опора. Мій найміцніший тил. Ти знаєш, я завжди з тобою і душею і серцем. І в день твого ювілею я зізнаюся тобі в безкрайній моїй любові та подяці за все в цьому житті!", - йдеться у підписі.

Зіркові колеги Баскова одними з перших прокоментували його душевний порив. Зокрема, до привітань приєдналися Ігор Ніколаєв, Анна Семенович, Світлана Лобода і Таїсія Повалій.

"Прекрасну матусю з днем народження! Це прекрасно, що ви є один у одного! Щастя вам і здоров'я!

"Матуся така красуня. Здоров'я і благополуччя"

"здоров'я матусі і довгих років життя"

"Лєночка, дорога! З ювілеєм! Ви сама досконалість! Любимо вас!

Крім артистів вітають маму Баскова в коментарях і звичайні користувачі. Олену Миколаївну засипали компліментами:

"Яке прекрасне фото, у вас чудова мама❤️"

"Мамуля просто вогонь 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 "

"Яке зворушливе і красиве побажання"

Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку: "неможливо солодка»

Як повідомляла Politeka, Басков "поплив" від чарівної Лорак і заговорив про вінчання: "може все-таки так?"

Також Politeka писала, що біда у Баскова: невтішний артист вразив одкровенням, «Царство Небесне тобі…»