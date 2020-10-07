Відома модель Кайлі Дженнер показала себе, похвалившись сміливим образом

На фото Кайлі позувала в босоніжках і напівпрозорому корсеті з величезним декольте і дуже коротким низом. Образ Дженнер доповнила стильними крильцями на спині, а волосся вирішила залишити розпущеним. Зірка демонструвала свої пружні груди, які ледве вмістилися в такому тугому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Погляд", - підписав фотографію адміністратор групи.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Не можу дочекатися Хеллоуїна !!". "у новому відео на YouTube зі Стурмі Кайлі сказала, що вони будуть одягатися як Міньйони... чесно кажучи, не можу дочекатися милості !!", "Так схвильований !! Не можу дочекатися її погляду", "Цей костюм такий ідеальний", "Думаю, це мій улюблений фільм", "Вона наймиліша", " ВАУ! Дуже красиво", " занадто багато!!! Будь ласка, поменше !!!", "Ти дуже красива, елегантна і сексуальна", "це був дійсно милий костюм", "у тебе є сестра-близнюк", "Лісова фея".

Повідомлялося, що популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами в костюмі русалочки.

Дані фото були зроблені в минулому році, коли на честь святкування Хелловіна, Кайлі вбралася в костюм сексуальної русалочки.

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