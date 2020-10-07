34-річна російська співачка і зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова встряла в гучний скандал через нові фото й тут же пошкодувала

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в зухвалій міні-сукні золотисто-чорного кольору, "забувши" при цьому надіти нижню білизну.

На одному з кадрів Бузова, яка вирядилася, з легкою посмішкою сиділа на підвіконні (а за нею вид на вечірню Москву і Кремль), спокусливо поклавши ногу на ногу. Фото зірка супроводила привітанням президента РФ Володимира Путіна з днем народження.

Мабуть, шквал негативних коментарів вибісив Ольгу, тому вона закрила можливість залишати відгуки.

"Я вітаю нашого Президента з Днем народження! 🎊 Бажаю сил, терпіння і крапельку удачі на додачу до продуманих рішень. 🙏 Всього, що я досягла в Росії – я домоглася при Путіні! І кожен з вас може, якщо дійсного готовий заради своєї мрії і цілей працювати 24/7, для цього сьогодні в Росії є всі можливості. 🙏 ✊ З днем народження🥳", - йдеться в підписі.

Однак, слідом за цим постом Бузова зробила другий - в тому ж вбранні - які присвятила любові і своєму коханому. Нагадаємо, співачка зустрічається з реп-виконавцем Давидом Манукяном.

"Як хочеться ось так завжди щиро посміхатися, і просто радіти сюрпризам🎉, квітам💐, проводити прекрасний вечір з коханим чоловіком❤️ жити справжнім моментом💫 ✨. Всім любові ❤️❤️❤️ адже цим світом править саме вона🙏", - поділилася Ольга своїм прекрасним настроєм, який втім був трохи зіпсований. Тому що коментуючі з попереднього поста успішно "перебралися" сюди. Так що Ользі не вдалося відкрутитися за привітання Путіну.

"Підлизнула так підлизнула😂" - "якісно підлизнула"

"Якась надто награна любов чи що"

"Цікаво, скільки заплатили за привітання) чи це від душі?))) щоб спереду погладити потрібно ззаду полизати - ось він "ключ до успіху" при Путіні😂"

"Вітаю Вас! Будьте щасливі з Давидом, але не з Володимиром❤️😀"

"У Росії стільки мільйонів людей за межею бідності завдяки твоєму Путіну, а ти нахвалюєш його"

"А що коменти закрила, де все досягла при Путіні?)) Страшно стало😂"

"Відфотошопилась конкретно 👍"

"Дуже сумно, що при Путіні співачка без голосу домоглася багато чого, а вчителі, медики, прості роботяги, пенсіонери... Ні. По-моєму таке собі досягнення. Не впевнена, що вчителька з провінції, навіть якщо буде працювати 24/7 буде заробляти стільки, скільки і ви, Ольга"

"Ну, вислужилася! А що не в трусах і ліфчику? Нуднувато!"

"Оля, а ноги спеціально оголила під постом про днюху Путіна? Думаєш, він побачить?"

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

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