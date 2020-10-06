Відома співачка Анна Семенович показала, як виглядала до своєї кар'єри виконавиці

Відомо, що красуня з дитинства займалася фігурним катанням і зі своїм партнером часто завойовувала призові місця, пише Politeka.net. Однак у 21 рік, після довгих тренувань в США, дівчина змушена була повернутися на батьківщину.

Як виявилося, серйозна травма меніска і подальша операція змусили Анну покинути фігурне катання. Через кілька місяців зірка вирішила спробувати себе в музиці і через час потрапила до гурту "Блестящие".

У своєму Instagram Анна розмістила знімок, в якому вона зображена зовсім юною, у віці 16,5 років - це ще далеко до початку своєї кар'єри співачки.

"Я завжди була дівчинка - мрійник 🦋 з самого дитинства я вміла відлітати у свій казковий світ, де збувалися всі мої мрії. Потім я почала спостерігати, як мої мрії з казкового світу втілювалися в реальність. Подорослішавши, я почала вивчати це питання і зрозуміла, що багато чого в нашому житті залежить від наших установок, і наших думок", - поділилася Анна в пості.

Зірка повідомила, що завдяки роботі над собою вона домоглася втілення багатьох своїх мрій. У підсумку виконавиця вирішила навчити своїх шанувальників того ж.

"Якась неземна краса...) ", "Як незвично, здорово, несподівано і красиво! Квітка з того життя, яка пояснює звідки з'явилася нинішня троянда!", "Чудова Аннушка 👏👏👏👏👏😍😍", "Міс Росії в будь-якому віці 👍", "Така невинна", "Така мила красива дівчинка була", - написали користувачі мережі.

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