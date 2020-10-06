Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала пишні форми після безлічі пластичних операцій

Дівчина довгий час була незадоволена собою, тому вирішила поступово збільшувати бюст. У мережі починають писати, що модель досягла межі і їй пора зупинитися, але сама вона заявляє, що ще «є, що зробити і що можна». Тим не менш, армія шанувальників Альони також чимала.

Кожне фото дівчини викликає ажіотаж і половина постів завалена хвалебними коментарями. Під постом, представленому на фан-акаунті, з'явилися цілі обговорення, пов'язані з бюстом знаменитості. Дівчина з'явилася в тісному шкіряному топі і вип'ятила той без сорому в провокаційній позі, демонструючи вид зверху:

"Якщо захотілося роби але я б краще купила б щось пристойне; Ага, а потім ось такі жінки звинувачують чоловіків в домаганнях, навіть коли просто на них подивишся; який у вас зріст?😻 ; Виріжте мені очі, я починаю комплексувати дивлячись на тебе 🥺; ставай, скоро з тебе нічого не залишиться); штучної потрібно бути повністю!!!; не природна як бот; безглузда фігура; навіщо краще мізки на вагу..😍 👏 ❤ ️ 🙄 🤔 🤕 ; це треба ж себе так на робити, треба ще примудритися, захочеш не зможеш. Ну сказати як експеримент в сексі просто гармата як цікаво, тільки в паст як цікаво і що щось нове дати і зрозуміти🤣 🤣 🤣».

Ми також писали, що частина шанувальників Олени вважає, що це її образ і він їй дуже йде. Дівчина вміло підкреслює красу тісними сукнями, пікантною білизною і модними костюмами, які рекламує для онлайн-магазинів одягу. Цього разу Олена приміряла лише чорний бра, незвичайну чорну куртку-косуху на якій видно зміїний принт і темно-сірі джинси скіні з високою посадкою.

Шанувальники не змогли залишитися байдужими:

"Че за фотка😍; Боже мій який жах ! Як можна так багато використовувати фільтрів і ненатуральності; така красива 😻; Купи собі вітаміни для мозку краще😂 😂 😂; мені здається, ти поправилася кг на 5, порівнялося відео, де Мотрону Рекламуєш і відео в омович ШОП виставляла в костюмі бежевому; дуже дивна поза😐".

Нагадавши, Українська Кардашьян з подружкою не втримали спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури