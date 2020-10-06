Відома українська співачка Анастасія Кумейко, яка була солісткою групи Nikita, показала себе, вразивши талантами
На фото Анастасія здалася в В лосинах, майці і піджаку. Образ доповнила красуня білими кросівками. Кумейко залишила волосся розпущеним, а себе знімала на телефон у ліфті. Співачка ефектно задерла ногу вище голови і зафіксувала її над панеллю з кнопками, чим нагадує відразу Анастасію Волочкову, яка обожнює шпагати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "Шпагат на п'ять, 20-річні позаздрять!".
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Повідомлялося, що колишня солістка жіночого гурту Nikita Анастасія Кумейко захопила новим образом на фото.
Так, на одному з останніх знімків, артистка вирішила показати своїм шанувальникам кадр, зроблений під час зйомок її нового кліпу.
Анастасія в білій сукні пірнула у воду, зображуючи, по всій видимості, русалку. Треба сказати, що нове фото вразило користувачів мережі, про що вони поспішили повідомити в коментарях.
Повідомлялося, що 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita вразила гнучкістю, причому прямо на вулиці.
Артистка забралася на постамент і задерла ногу вище голови. Неможливо не відзначити її прекрасну підтягнуту фігуру, а також дивовижну гнучкість.
Нагадавши, екс-Nikita ефектно задерла ноги, показавши ідеальну розтяжку
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