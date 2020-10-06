Випускникам повернули 36,6 млн гривень за пробне ЗНО-2020 149,611 тис станом на 1 жовтня
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Сума повернутих коштів склала 36 млн 688 тис. гривень, що становить 69,9% від загальної суми.
Всього кошти за скасоване пробне ЗНО повинні повернути 218,663 тис. учасників
Виплати проводять з 1 липня по 1 грудня 2020 року через відділення ПриватБанку.
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Раніше ми повідомляли, що українцям повернули понад 32,7 млн гривень за скасоване пробне ЗНО.
Нагадаємо, Міносвіти вже затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року
Згідно з наказом Міністерства, реєстрація осіб для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.
Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.
Зазначається, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня тестуванням з хімії та завершиться 15 червня з тестування з географії.
тести з іспанської, німецької, французької мови відбудуться 24 травня
з англійської мови-25 травня
з математики - 28 травня
з української мови, української мови та літератури - 1 червня
з історії України-4 червня,
з фізики-7 червня,
з біології - 10 червня.
Інформацію про результати ЗНО розмістять до 30 червня 2021 року.
Нагадавши, ЗНО-2020: українські школярі побили всі рекорди, "по 200 балів..."
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