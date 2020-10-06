Залишилося мало часу

Випускникам повернули 36,6 млн гривень за пробне ЗНО-2020 149,611 тис станом на 1 жовтня

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Сума повернутих коштів склала 36 млн 688 тис. гривень, що становить 69,9% від загальної суми.

Всього кошти за скасоване пробне ЗНО повинні повернути 218,663 тис. учасників

Виплати проводять з 1 липня по 1 грудня 2020 року через відділення ПриватБанку.

Раніше ми повідомляли, що українцям повернули понад 32,7 млн гривень за скасоване пробне ЗНО.

Нагадаємо, Міносвіти вже затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Згідно з наказом Міністерства, реєстрація осіб для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.

Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

Зазначається, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 21 травня тестуванням з хімії та завершиться 15 червня з тестування з географії.

тести з іспанської, німецької, французької мови відбудуться 24 травня

з англійської мови-25 травня

з математики - 28 травня

з української мови, української мови та літератури - 1 червня

з історії України-4 червня,

з фізики-7 червня,

з біології - 10 червня.

Інформацію про результати ЗНО розмістять до 30 червня 2021 року.

Нагадавши, ЗНО-2020: українські школярі побили всі рекорди, "по 200 балів..."

Як повідомляла Politeka, ЗНО-2020: абітурієнтам оголосили поріг для проходження тестів, хто зможе вступити до ВНЗ

Також Politeka писала, що ЗНО-2020: абітурієнти отримають великі виплати за результати тестів, «до 100 тисяч гривень»