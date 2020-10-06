Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в максимально гарячому вигляді

На фото Анастасія позує в панчохах і чорному боді, панчохах, нарукавниках і чокері на шиї. Квітко спокусливо вигнулася біля дверей, демонструючи свої апетитні форми, а доповнила образ шлейфом. Модель зовсім забула прикрити п'яту точку, яка на кадрах виявилася без одягу. Зірка також показала і пишні груди, які ледве помістилися у величезне декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чарівна і любляча, сексуальна, гаряча і смачна русалка", "чудова мила жінка на світі. Я так люблю тебе моя дорога", "абсолютно чудовий вид"," Яка чудова жінка, неповторна краса в цій земній Всесвіту"," Божественна"," яка у тебе класна п'ята точка", " застав мене гарчати ..... смачно ..!".

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко натягнула на найапетитніші розміри тісний костюм.

Квітко загравала з камерою, виставивши пружні сідниці. Зірка стояла на сходах, по якій стала ефектно підніматися.

Модель обтягнула пишні груди і об'ємні сідниці тісною тканиною, через що вони стали виглядати ще більш спокусливо.

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