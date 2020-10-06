32-річна російська актриса Христина Асмус, яка напередодні екстрено скасувала зйомки та вирушила до лікарні, розповіла все про свою недугу

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайній позі на сходах.

Христина в коротеньких джинсових шортиках розчепірила ноги на сходинках. Також на ній була сорочка в чорну і червону клітку й білі кросівки. Доповнили лук сонцезахисні окуляри з темно-зеленими стеклами.

У підписі актриса зізналася, що з нею, і чому вона була змушена звернутися за допомогою медиків:

"Хто чекав новин. У мене виявився алергічний дерматит 😭 через що конкретно припустити важко. Лікар сказав, що наклалися і пекельні графіки, і прийняття антибіотиків. Виписали купу всього, але головне, треба утриматися від косметики, а у мене зйомки летять, репертуар в театрі розписаний і покази «Китобою» з обговоренням. Сподіваюся за добу мій організм екстрено візьме себе в руки)))) 🙈".

Користувачі висловили слова підтримки в коментарях:

"Це, швидше за все, через часте носіння маски... Всі вчителі на нього скаржаться, так що будьте акуратніше😘"

"Якнайшвидшого одужання 😔 😍 "

"Така на стилі🔥"

"Хороша новина, хоч і слава богу ... ))))) одужуй Христина"

"Не хворій, красотуля!😉"

"Алергічний дерматит як і будь-який дерматит на пряму пов'язаний з нервами і стресом"

"Дай бог скоро все нормалізується ♪"

"самі хрінові новини😭😭😭"

"Думаю потрібно послухати лікаря. Без гриму ви теж красиві так що засмучуватися думаю не варто. Все налагодиться😀"

Раніше ми повідомляли, що Асмус поділилася з публікою своєю бідою. Для актриси стало несподіванкою, коли прокинувшись вранці, вона побачила висипання у себе на обличчі і шиї.

"Для мене, яка в буквальному сенсі трясеться над своєю шкірою-це мало сказати катастрофа... На моїй пам'яті за 15 років зйомок вдруге через мене скасовують зміну. Про перший коли-небудь розповім... Другий раз-сьогодні. Їду в клініку... Алергія це, імунітет, реакція на антибіотики або пристріт))... я не знаю. Сподіваюся, цей кошмар ненадовго...",- поскаржилася зірка.

Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим.

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