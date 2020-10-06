34-річний співак Влад Топалов збентежив публіку, змусивши гадати, хто це з ним на свіжому фото
Як передає Politeka.net, артист опублікував знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав на яхті в обнімку з юним другом, оточений морем і безкрайнім небом.
"Красень! Улюблений і рідний!!!! З днем народження!💪 💪 💪 будь найуспішнішим і щасливим! Іди своїм шляхом і нехай нічого тебе не зупиняє! Пишаюся тобою з кожним роком все більше! Люблю всім серцем і душею! Дай Бог тобі сил, терпіння, здоров'я і радості. І, головне, любові! У всіх її розуміннях і проявах! Цілую тебе! І міцно обіймаю! ♥", - гаряче підписав фото Топалов.
Користувачі кинулися обговорювати, ким може бути цей хлопець, розхвалений Владом. За однією з версій, юнак ніхто інший, як син співака - і, мабуть, позашлюбний. Нагадаємо, у Топалова і його дружини Регіни Тодоренко є дитина, але малюкові поки ще немає і двох років.
Правильна відповідь криється в самій же підписі: Топалов тегнув друга. Ним виявився 23-річний російський співак Ілля Колунов - висхідна зірка естради.
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"Буває ж таке, просто клас!!! 😮 А хлопцеві всіх благ!!!🙌"
"А хто це? Син?" - "та що ви насправді всі, який ще син. Ще скажіть син Влада" - "який на хрін син?! Його син народився пару років тому. Та й Владу не 50 років"
"Щось мені здається. Регіна зайва" - "не придумуйте, ви помилилися дверима"
Раніше ми повідомляли, Тодоренко продемонструвала в Instagram, чим полонила Топалова. Дівчина кокетливо задерла спідницю і обеззброїла всіх янгольською посмішкою.
Нагадаємо, що Настя Івлєєва з "Орла і решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко: "Не має ніякого відношення".
Також Politeka писала, що Тодоренко показала підрослого синочка і його наречену, ошелешивши зізнанням: "відразу валить в траву і...".