34-річний співак Влад Топалов збентежив публіку, змусивши гадати, хто це з ним на свіжому фото

Як передає Politeka.net, артист опублікував знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав на яхті в обнімку з юним другом, оточений морем і безкрайнім небом.

"Красень! Улюблений і рідний!!!! З днем народження!💪 💪 💪 будь найуспішнішим і щасливим! Іди своїм шляхом і нехай нічого тебе не зупиняє! Пишаюся тобою з кожним роком все більше! Люблю всім серцем і душею! Дай Бог тобі сил, терпіння, здоров'я і радості. І, головне, любові! У всіх її розуміннях і проявах! Цілую тебе! І міцно обіймаю! ♥", - гаряче підписав фото Топалов.

Користувачі кинулися обговорювати, ким може бути цей хлопець, розхвалений Владом. За однією з версій, юнак ніхто інший, як син співака - і, мабуть, позашлюбний. Нагадаємо, у Топалова і його дружини Регіни Тодоренко є дитина, але малюкові поки ще немає і двох років.

Правильна відповідь криється в самій же підписі: Топалов тегнув друга. Ним виявився 23-річний російський співак Ілля Колунов - висхідна зірка естради.

"Буває ж таке, просто клас!!! 😮 А хлопцеві всіх благ!!!🙌"

"А хто це? Син?" - "та що ви насправді всі, який ще син. Ще скажіть син Влада" - "який на хрін син?! Його син народився пару років тому. Та й Владу не 50 років"

"Щось мені здається. Регіна зайва" - "не придумуйте, ви помилилися дверима"

Раніше ми повідомляли, Тодоренко продемонструвала в Instagram, чим полонила Топалова. Дівчина кокетливо задерла спідницю і обеззброїла всіх янгольською посмішкою.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва з "Орла і решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко: "Не має ніякого відношення".

Також Politeka писала, що Тодоренко показала підрослого синочка і його наречену, ошелешивши зізнанням: "відразу валить в траву і...".