В ПриватБанку сповістили українців про новий вид шахрайства

Як передає Politeka.net з посиланням на Мінфін, прес-служба банку заявила про появу в соцмережі Instagram фейкової сторінки сервісу Приват24. Відмінною особливістю цієї сторінки був підозрілий розіграш призів.

"ПриватБанк закликає користувачів цієї соцмережі бути обачними і не передавати шахраям гроші або персональні дані», — йдеться в попередженні.

Так, аферисти закликають фоловерів відзначати сторінку в своїх "сторіз", і при цьому обіцяють за це перерахувати на картку 500 гривень.

У банку зазначили, що на момент публікації оповіщення фальшивий аккаунт вже був видалений.

Українці активно коментують ситуацію:

"Вже спостерігаю цю сторінку більше місяця! Запізно відреагували"

"Треба вчити англійську, бо "oFficial" правильно, відразу зрозуміло, що разводняк)))"

У той же час багато клієнтів продовжують скаржитися на діяльність Приватбанку, не пов'язану з підступами шахраїв. Так, обурена українка залишила в розділі з відгуками на сайті Мінфіну скаргу, що у неї відбирають останні гроші.

"Сьогодні о 8 год. 30 хв. (5 жовтня, - ред.) я поповнила в терміналі ПриватБанку свою карту Універсальну на суму 880 гривень, щоб оплатити послуги... гроші не зараховані і підлягають перевірці на... не знаю на що... корупцію очевидно... і зарахуються протягом 3-х днів. Мені гуртожиток оплатити терміново треба синові... це останні копійки", - йдеться у відгуку.

У Приватбанку пояснили, що платіж знаходиться на проведенні і після його зарахування на карту буде відображено у виписці Приват24.

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Як повідомляла Politeka, гроші зникають після поповнення карт, в ПриватБанку пояснили, що відбувається: "платіж пройшов, але..."