37-річна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка відома в Україні за роллю Роксолани в "величному столітті", підкорила стильним образом у білому

Нещодавно стало відомо, що актриса збирається стати мамою вдруге. Дану новину Мер'єм підтвердила в соціальній мережі Instagram. Вона розповіла, що довгий час намагалася приховати вагітність, проте зараз вона знаходиться вже на п'ятому місяці і можна нічого не приховувати. Втім, тепер знаменитість з радістю ділиться фото, зроблені в самих різних образах і вдало приховують її животик.

У білому костюмі, що складається з піджака на один гудзик і класичних світлих брюк, Мер'єм виглядала приголомшливо і зовсім при цьому не засвітила свій животик. Варто відзначити, що актриса не приховує батька дитини, але і імені його не говорить. Мер'єм зазначила, що він американець, але живе в Берліні.

У актриси також є дочка-Лара Мер'єм, яку зірка народила від турецького бізнесмена Джана Атеша. Однак, незадовго до появи на світ спільної дитини, Мер'єм і Джана розлучилися. Примітно, що подробиці розриву турецької актриси з її нареченим досі невідомі.

Також красуня опублікувала знімок, блиснувши стрункою фігурою. Ймовірно, зірка порадувала архівним фото, яке було зроблено ще до її вагітності.

Мер'єм була в рожевому топіку, який оголив її тонку талію і плоский живіт. Бюст хоч і сховався під тонкою тканиною, все був відмінно підкреслений.

Золоті прикраси доповнили ніжний образ. Актриса зробила високу зачіску, з якої вибилися хвилясті локони. Зірка відкинулася назад і дивилася кудись вдалину своїми великими очима. При цьому пухкі губи красуні були прочинені.

За годину пост зібрав майже 60 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ааааааа, Хюррем султан, як можна бути такою красунею? 😍 😍 😍 👑 👑 👑 ", "Красуня!!!❤ ️ 👍 🇷 🇺 ", "Найкраща!!!🔥 🔥 🔥 ", "Красуня🤤 🤤 🤤", " бозе лав лаввв❤️❤️обож обожнюю тебе!!!!!!!!!! Я про тебе дізналася, коли подивилася Чудовий вік! Просто бомба серіал з тобою🔥лав❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "запаморочлива", " шикарна актриса! Улюблена Хюррем Султан!😍 ", "Офігенна", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі зізналася у вагітності, фото майбутньої мами: "З'явиться на світ в...".

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