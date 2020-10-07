Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе в сміливому вбранні, захопивши фанатів

На фото Кім показала себе в синьому топі і спідниці. Красуня сиділа на тлі моря, позуючи на кріслі. Волосся у Кардаш'ян були розпущеними, а сама зірка спокусливо вигнулася. На другому знімку красуня вже стояла і показувала свою фігуру, а на третьому вже продемонструвала себе в короткому ролику, демонструючи пишні груди в топіку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Блакитний", - підписала кадри Кім.

Фанати поставили більше 22 мільйонів лайків і написали коментарі:

"Дівчина, що це за якість?", "хто говорить португальською мовою", "Кім, в Арцасі є люди, які зараз вмирають", "Іспанська кажуть, що добре," "дійсно хочу", " Навчіть нас ..... ми ваш клас", "Я тебе покараю, як слід"," гурл, це якість для мене","ОКСІ читав португальскою і нічого не розумів".

Повідомлялося, що 39-річна американська світська левиця і телезірка Кім Кардаш'ян розбурхала чуттєвим чином.

Босонога брюнетка розмістилася на дерев'яній лаві: вдале освітлення і гра тіней надали якусь загадковість цим мінімалістичним знімкам.

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