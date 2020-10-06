Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

На фото красуня сиділа в коротенькій сукні з великим декольте. Гюль, як можна побачити, не любить носити білизну, зате любить великі декольте. Волосся у моделі були розпущені, а сиділа Бахарі за столиком в ресторані, поруч можна побачити жіночу сумочку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Завжди чудово", "це прекрасно", " Гуль, ти така неймовірно гаряча і красива! Я люблю тебе!", "Виглядає ефектно", "шалено красива", "абсолютно приголомшливо«, "" Останні новини !!"Ви-причина цієї хвилі тепла, тому що виглядаєте і ви настільки чудові, гарячі і сексуальні !!", "Максимальне задоволення жінки", "Офігітельно чудова", "Все про очі", " шикарні вигини!", "Це смертельно чудово".

Повідомлялося, що турецька модель Гюль Бахарі похвалилася розкішною фігурою в сукні з декольте.

"Не можу дочекатися, щоб показати вам, що ми приготували», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Бахарі позує в червоній сукні з екстремальним декольте. Воно мінімально прикривало розкішні принади красуні.

Нагадавши, Турецька Кардашьян блиснула пишними "горішками" в сукні з декольте

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян в майже прозорій сукні ледь приховала пишні достоїнства

А ще Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян влаштувала пікантну примірку чорних мережив перед дзеркалом



