Перша леді України Олена Зеленська стривожила сумним виглядом у всьому чорному

У Мережі з'явилися нові фото президентського подружжя. Стало відомо, що в ці хвилини президент Володимир Зеленський з дружиною знаходяться в Харкові, де на площі Свободи проходить церемонія прощання з військовими і курсантами, загиблими в результаті авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом.

Тут же зібралися товариші по службі загиблих, їхні родичі і просто небайдужі харків'яни, які прийшли провести хлопців в останню путь. Важко дивитися, як рідні та близькі оплакують зовсім ще юних хлопців (адже загиблі в основному 1999-2000 рр народження).

"Нехай земля буде небом для них...", - йдеться в підписі на плакаті з фотографіями жертв авіакатастрофи.

На кадрах видно, що у катафалків з тілами загиблих вишикувалося по дев'ять курсантів, які виносять з машин труни.

Першим на місце прощання несуть тіло майора Богдана Кишені, командира авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї, навчально-авіаційної бригади Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. Його, а також старшого лейтенанта Ашрафа Мсую і прапорщика Євгена Іванова поховають у Чугуєві.

В цілому ж, ховати членів екіпажу і курсантів будуть в різних місцях - там, де вирішили їх рідні. За попередньою інформацією, тіла родичам доставлять додому літаками в 11 регіонів України.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася увечері 25 вересня під час навчального польоту. Літак спалахнув при посадці. В результаті загинули 26 людей, одному вдалося вижити.

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